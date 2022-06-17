Россиянин ворвался в магазин и покончил с собой на глазах у продавщицы

В Копейске мужчина ворвался в продуктовый магазин и покончил с собой перед продавщицей

В Копейске Челябинской области мужчина ворвался в продуктовый магазин и покончил с собой на глазах у продавца. Момент события попал на видео. Его публикует Telegram-канал Mash.

Россиянин зашел в магазин, достал нож и совершил самоубийство, стоя прямо перед продавцом. После произошедшего женщину, которая оказалась невольным свидетелем самоубийства, увезли в больницу с нервным срывом. Причины поступка мужчины пока неизвестны.

Ранее в Челябинске 38-летняя женщина выбросила из окна двухлетнего ребенка и 11-летнего подростка, после чего покончила с собой. Младший ребенок погиб на месте, а старшего с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.