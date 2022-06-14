Соседи рассказали о выбросившей из окна двух детей россиянке

Соседи заявили, что выбросившая из окна в Челябинске двух детей россиянка была спокойной

Женщина из Челябинска, которая выбросила из окна шестого этажа двух детей и после покончила с собой, работала заместителем заведующей в детском саду. Такие подробности о россиянке рассказали ее соседи, сообщает Ura.ru.

«Погибшая работала в детском саду заместителем заведующей. Ее знали как спокойную малообщительную женщину. Ее младший сын ходил в этот же детский сад. Старший закончил четвертый класс одной из местных школ», — сообщил один из соседей.

По его словам, женщина стала жить отдельно от мужа три месяца назад. Накануне случившегося россиянка поссорилась с ним — тогда мужчина пытался попасть домой, но ему не открыли дверь.

Источник издания в правоохранительных органах подтвердил информацию о месте работы погибшей женщины и ее взаимоотношениях с мужем.

О том, что 38-летняя женщина выбросила из окна 2-летнего ребенка и 11-летнего подростка, а после покончила с собой, стало известно во вторник, 14 июня. Младший ребенок погиб на месте, старшего с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.