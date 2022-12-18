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22:21, 18 декабря 2022Экономика

Cооснователь «Донстроя» умер во Франции

Nice-Matin: в Ницце умер 50-летний сооснователь девелопера «Донстрой» Дмитрий Зеленов
Дмитрий Зеленов

Дмитрий Зеленов. Фото: Валерий Мельников / «Коммерсантъ»

Сооснователь девелоперской группы компаний «Донстрой» Дмитрий Зеленов скончался во Франции. О смерти бизнесмена стало известно изданию Nice-Matin от прокуратуры округа Грас.

По информации издания, 50-летний бизнесмен умер 10 декабря в госпитале Пастера в Ницце, когда гостил у друзей в Антибе. Согласно данным прокуратуры, местная полиция начала расследование для установления причин смерти Зеленова.

Группа компаний «Донстрой» была создана Дмитрием Зеленовым в 1994 году на паритетных началах с девелопером Максимом Блажко.

В августе в возрасте 75 лет умер бразильский миллиардер Хосе Луис Кутрале, известный как «апельсиновый король». Бизнесмен из списка Forbes скончался от естественных причин в Лондоне, где жил последние годы. На момент смерти его состояние оценивалось в 1,9 миллиарда долларов. Он был на 25 месте в списке богатейших бразильцев.

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Марина Совина
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