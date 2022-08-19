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Умер «апельсиновый король» из списка Forbes

Умер бразильский миллиардер Хосе Луис Кутрале, которого называли «апельсиновым королем»

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Бразильский миллиардер Хосе Луис Кутрале, известный как «апельсиновый король», умер в возрасте 75 лет. Об этом пишет издание O Globo. Бизнесмен из списка Forbes скончался от естественных причин в Лондоне, где жил последние годы.

На момент смерти его состояние оценивалось в 1,9 миллиарда долларов. Он был на 25 месте в списке богатейших бразильцев. В 1967 году семья Кутрале основала компанию Cutrale, завод по производству сока которой стал одним из крупнейших в мире. В начале 2010-х годов завод разливал каждый третий стакан апельсинового сока в мире. В 2020 году доходы группы равнялись 3,1 миллиарда долларов.

В феврале умер мексиканский миллиардер Альберто Байерес. Бизнесмена называли «мексиканским царем Мидасом» и «серебряным королем». Он владел серебряным рудником и крупнейшими месторождениями золота в Мексике. В апреле 2021 года Байерес вышел на пенсию, оставив бизнес сыну. В зрелом возрасте он увлекся боями быков, его компания владела большинством арен для корриды в Мексике.

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Платон Щукин
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