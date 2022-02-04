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Умер «серебряный король» из списка Forbes

Умер мексиканский миллиардер Альберто Байерес

Фото: Remy de la Mauviniere / AP

Умер мексиканский миллиардер, «серебряный король» Альберто Байерес, сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в Twitter.

Ему было 90 лет, причина смерти не известна. «Я сожалею о смерти Альберто Байереса, известного мексиканского бизнесмена. Мои искренние соболезнования семье и друзьям», — написал Эбрард. Байерес родился в Мехико в 1931 году. Бизнес он получил от своего отца, который передал ему около десяти компаний, в том числе пивоварню Cuauhtémoc Moctezuma и горнодобывающую Peñoles. Позже пивоварню купила голландская компания Heineken.

Бизнесмена называют «мексиканским царем Мидасом» и «серебряным королем». Он владел серебряным рудником и крупнейшими месторождениями золота в Мексике. В апреле 2021 года Байерес вышел на пенсию, оставив бизнес сыну.

Состояние семьи Forbes оценивает в 8,6 миллиарда долларов. В прошлом году она была на 255-м месте в списке богатейших семей мира и четвертое — в Мексике. Байерес избегал публичности. В зрелом возрасте он увлекся боями быков, его компания владела большинством арен для корриды в Мексике.

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Платон Щукин
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