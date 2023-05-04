В ЛНР сообщили об усиленном режиме несения службы тыловых подразделений ВСУ

В ЛНР заявили, что тыловые подразделения ВСУ перевели на усиленный режим несения службы

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что тыловые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые располагаются в районах оккупированной части Донбасса, Днепропетровской и Харьковской областях были переведены на усиленный режим несения службы. По его словам, соответствующее распоряжение было отдано Министерством обороны страны, сообщает ТАСС.

Марочко со ссылкой на разведывательные данные российских военных заявил, что Генштаб ВСУ прислал в соединения и воинские части подписанный главой Минобороны Алексеем Резниковым приказ об усилении несения службы с 4 мая до особого распоряжения. Он пояснил, что в связи с этим украинским солдатам запрещается брать увольнительные, а также рекомендуется отозвать из отпусков офицеров и специалистов, которые занимаются обеспечением боеспособности государства.

По его мнению, Киев предпринял данный шаг в попытках перестраховаться в ожидании ответных мер России после совершенной атаки беспилотников на Кремль, а также в качестве подготовки к контрнаступлению.

Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский рассказал, что Киев, осознавая дальнейший провал контрнаступления ВСУ, меняет тактику, совершая большее количество терактов, поскольку это оказывается менее финансово затратным, чем противостояние на поле боя.