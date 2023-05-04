В России предрекли смену Украиной тактики ведения боевых действий

Военный аналитик Джерелиевский: Киев совершает теракты, осознавая провал контрнаступления

Военный аналитик Борис Джерелиевский в беседе с Ura.ru указал на возросшее число совершаемых Украиной террористических актов и предрек, что в ближайшем будущем их станет еще больше в связи со сменой Киевом тактики по ведению боевых действий. Он пояснил, что совершение терактов и диверсий оказывается менее финансово затратным, чем противостояние на поле боя, а также не требует большого количества жертв среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Военные возможности Киева сейчас серьезно ограничены, и, как, кстати, многие Западные эксперты указывают, шансы на успешное контрнаступление у них не много. Основной упор будет делаться на террористические действия», — заявил эксперт.

По его словам, сейчас сложно сказать, являются ли совершенные Киевом за последнее время теракты элементом подготовки к контрнаступлению или нет. При этом он выразил уверенность в том, что ВСУ начали менять тактику ведения боевых действий, поскольку осознают, что их контрнаступление закончится провалом и огромными потерями личного состава.

Ранее военный аналитик Дмитрий Дрозденко предсказал Киеву капитуляцию после атаки беспилотников на Кремль. Он считает, что украинские власти в конечном счете решатся на подписание договоров на условиях Москвы.