Дрозденко: переговоры с Киевом после атаки на Кремль возможны только после капитуляции

Военный аналитик Дмитрий Дрозденко предсказал Киеву капитуляцию после атаки беспилотников на Кремль. Он заявил в интервью «Известиям», что переговоры возможны только по такому сценарию.

«Потому что капитуляция — это тоже переговоры. Безусловные, но переговоры. Подписание договоров. Поэтому переговоры будут, вопрос — на каких условиях. Я думаю, на наших», — заявил эксперт.

Дрозденко добавил, что решение о переговорах после атаки на Кремль будет принимать военно-политическое руководство России во главе с Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным.

По словам эксперта, подобный инцидент — это перебор, поскольку Москва, даже имея возможности, не наносила удары ни по правительственным учреждениям в Киеве, ни по резиденции президента Украины Владимира Зеленского, ни по Главному управлению разведки.

Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он санкционировал атаку беспилотников на Кремль.

В ночь на среду, 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве.

