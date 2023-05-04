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15:11, 4 мая 2023Мир

В Южной Корее анонсировали крупнейшие военные учения с США

Южная Корея и США в конце мая начнут крупнейшие военные учения у границы с КНДР

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Южная Корея и США в конце мая начнут крупнейшие в истории двусторонних отношений совместные военные учения, которые продлятся три недели. Об этом сообщает ТАСС.

Учебные маневры начнутся 25 апреля в городе Пхочхон в провинции Кёнгидо, граничащей с КНДР.
В них примут участие истребители, боевые вертолеты AH-64E Apache («Апач»), реактивные системы залпового огня, корейские танки K2 Black Panther. Участники учений двух стран отработают сценарии с использованием дронов-камикадзе.

В апреле США, Южная Корея и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. В них приняли участие три эсминца от каждой страны, оснащенные системами Aegis. Основной целью была отработка обнаружения и сопровождения симуляции баллистической ракеты, а также обмен соответствующей информацией.

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Анжелика Бережная
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