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07:53, 4 мая 2023Бывший СССР

Бывший немецкий наемник раскритиковал службу в ВСУ

Экс-наемник Краценберг из ФРГ: ВСУ используют иностранцев в качестве пушечного мяса

Фото: Violeta Santos / Reuters

На Украине к иностранным наемникам относятся гораздо хуже, чем к остальным военнослужащим, рассказал бывший немецкий наемник Йонас Краценберг в интервью порталу T-online.

Как уточнил экс-наемник из ФРГ, немецкая армия намного профессиональнее украинской. По его словам, «управление в Германии на очень высоком уровне». Он уточнил, что украинцы непостоянны и пластичны в своих решениях. «Также очень много коррупции. А некоторым подразделениям не хватает воли для лучшей самоорганизации», — раскритиковал он службу в украинской армии.

Краценберг пожаловался на низкое жалование наемников. По его словам, командиры используют иностранцев в качестве пушечного мяса. Он также подтвердил факт расстрела бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских военнопленных.

Ранее стало известно, что два канадских наемника, сражавшихся на стороне Украины, погибли в районе Артемовска.

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Марина Совина
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