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20:26, 4 мая 2023Мир

В Минобороны Турции назвали дату переговоров по зерновой сделке

Минобороны Турции: переговоры по продлению зерновой сделки пройдут в Стамбуле 5 мая

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Переговоры по продлению зерновой сделки пройдут в Стамбуле 5 мая на техническом уровне. Такую дату назвал турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар, передает ТАСС.

«Возникла необходимость организации встречи с техническим персоналом ООН, Турции, России и Украины по зерновой сделке, которая состоится завтра. После этого на следующей неделе состоится встреча заместителей министров обороны», — указал глава Минобороны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил позицию Москвы по зерновой сделке. По его словам, российская сторона заинтересована в соблюдении условий в рамках договора, которые были достигнуты еще при активации этой сделки. Он отметил, что контакты на этот счет продолжаются, однако их невозможно прокомментировать, поскольку у Москвы очень скромные поводы для оптимизма.

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Виктория Кондратьева
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