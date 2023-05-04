В Минобороны Турции назвали дату переговоров по зерновой сделке

Минобороны Турции: переговоры по продлению зерновой сделки пройдут в Стамбуле 5 мая

Переговоры по продлению зерновой сделки пройдут в Стамбуле 5 мая на техническом уровне. Такую дату назвал турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар, передает ТАСС.

«Возникла необходимость организации встречи с техническим персоналом ООН, Турции, России и Украины по зерновой сделке, которая состоится завтра. После этого на следующей неделе состоится встреча заместителей министров обороны», — указал глава Минобороны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил позицию Москвы по зерновой сделке. По его словам, российская сторона заинтересована в соблюдении условий в рамках договора, которые были достигнуты еще при активации этой сделки. Он отметил, что контакты на этот счет продолжаются, однако их невозможно прокомментировать, поскольку у Москвы очень скромные поводы для оптимизма.