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16:32, 4 мая 2023Бывший СССР

Зеленский поверил в успех контрнаступления Украины

Президент Украины Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ

Фото: Libkos / AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Бельгии, передает издание «Украинская правда».

«Мы верим в успех нашего контрнаступления. Мы делаем максимум. Не только наши военные, но и общество, наши заводы, наши предприниматели — все думают, как усилить нашу армию ежедневно», — сказал он.

По словам президента, Украина думает о подготовке к контрнаступлению, а не о том, что у ВСУ может не быть успеха. Зеленский отметил, что не способен гарантировать стопроцентную успешность, так как этого никто не знает. Украина пойдет вперед, а также ожидает что-то от партнеров, добавил политик. При этом он не уточнил, о чем идет речь.

29 апреля Зеленский в интервью порталу Yle и другим скандинавским новостным агентствам анонсировал контрнаступление ВСУ на Крым. Глава государства заявил, что, по его мнению, украинским военным удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева.

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Кристина Есикова
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