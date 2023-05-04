В тестомесителе подмосковного хлебозавода нашли мертвую женщину

«МК»: в Клину сотрудница хлебозавода погибла под винтом тестомесильного корыта

В подмосковном Клину сотрудница хлебозавода погибла под винтом тестомесильного корыта. Об этом пишет «МК».

По информации издания, в ночь на 3 мая 56-летняя женщина мыла тестомесильное корыто, наполняя ведро в соседнем цеху. В какой-то момент коллега россиянки обратила внимание, что та перестала приходить за водой. Забеспокоившись, она заглянула в соседнее помещение и заметила торчащую из тестомесителя ногу, о чем сразу сообщила начальнику смены.

Прибежавшие на место сотрудники хлебозавода осмотрели корыто и нашли на его дне тело коллеги, которое зажало огромным винтом, напоминающим по конструкции аналогичную часть мясорубки.

Как пишет портал, погибшая могла нарушить технику безопасности, инструктаж по которой проводится с каждым сотрудником завода. Вероятно, женщина мыла тестомеситель с включенным двигателем и зацепилась за винт, в результате чего ее затянуло в устройство. Местная полиция проводит проверку по факту произошедшего. У женщины остались муж и дочери.

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