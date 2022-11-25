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14:40, 25 ноября 2022Россия

Работавшего в поле россиянина намотало на вал сеноукладчика

В Кабардино-Балкарии работавший на поле мужчина попал под сеноукладчик и умер

Фото: Shutterstock

В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии мужчина попал под сеноукладчик и погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации издания, 40-летний россиянин работал на сеноукладчике в поле, когда он сломался. Мужчина вышел, чтобы осмотреть технику, и его намотало на вал. Рабочий скончался на месте.

Ранее в Ленинградской области рабочего намотало на установку во время бурения скважины в садоводстве. 33-летний мужчина выжил. Его в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Похожее происшествие произошло на птицефабрике в городе Белоусово в феврале 2021 года. Рука сотрудницы предприятия, которая укладывала тушки кур с одного транспортера на другой, попала в конвейер. В результате все тело женщины затянуло в мясорубку и перемололо.

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Константин Лысяков
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