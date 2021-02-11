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Сотрудницу птицефабрики в России затянуло в конвейер и перемололо

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Работница птицефабрики в городе Белоусово попала в конвейер, ее затянуло в «мясорубку» и перемололо. Женщина скончалась на месте, сообщает Следственный комитет по Калужской области.

По данным следствия, 6 октября прошлого года сотрудница предприятия снимала и укладывала тушки кур с одного транспортера на другой. В какой-то момент женщина поднесла руку к движущимся механизмам устройства. «В результате руку, а затем и все тело женщины затянуло между двумя направляющими колесами», — говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Следователи предположили, что россиянка не была должным образом проинструктирована о технике безопасности, а на станке не было защитных щитов.

В сентябре прошлого года во время строительства дороги житель Коми управлял гусеничным трактором и наехал на 20-летнего коллегу. Тело раздавленного человека нашли на улице у жилого дома.

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