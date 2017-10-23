Работница кондитерской фабрики под Белгородом упала в чан с карамелью и умерла

Жительница Старого Оскола (Белгородская область) погибла, обварившись карамелью. Об этом в понедельник, 23 октября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Белгородской области.

ЧП произошло в одном из цехов фабрики «Славянка», где работала женщина. Во время своей смены она упала в чан с кипящей жидкостью. От полученных ожогов сотрудница скончалась на месте.

«Когда на место приехали следователи, женщина была уже мертва. По факту произошедшего проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — сказала «Ленте.ру» официальный представитель регионального следственного управления СКР Елена Козырева.

Сообщение о смерти женщины было опубликовано в группе Старого Оскола «ВКонтакте». В комментариях коллеги погибшей отметили, что ей было 36 лет, и у нее остался сын-школьник.

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