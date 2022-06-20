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Россиянина «намотало» на установку во время бурения скважины

В Ленобласти рабочего затянуло под спираль во время бурения скважины

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области рабочего, который занимался бурением скважины в садоводстве, затянуло под рабочую спираль установки. Об этом сообщает портал 47news со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел 19 июня в Волховском районе Ленобласти в садоводстве «Хрусталь» на территории жилищного массива Пупышево. Очевидцы сообщили полиции, что «молодого человека буквально намотало на бур».

В районной администрации сообщили, что 33-летнего россиянина, пострадавшего при проведении работ, госпитализировали и поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее на шахте «Центральная» города Пласт Челябинской области при падении кабины лифта погиб рабочий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по второй части статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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Никита Абрамов
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