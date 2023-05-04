Дерматолог назвала способы избавиться от вросших волос на теле

Дерматолог Старнэм рассказала, как бриться, чтобы избавиться от вросших волос на теле

Дерматолог Анита Старнэм назвала способы избавиться от вросших волос на теле. Соответствующий материал появился на сайте издания Glamour.

В первую очередь медик посоветовала бриться по направлению роста волос, предварительно нанеся на кожу специальное средство. Она отметила, что во время процедуры необходимо ополаскивать бритву после каждого движения.

Кроме того, врач призвала читателей регулярно менять лезвия и использовать мыло вместо пены для бритья. По ее словам, пена содержит химические соединения, способные вызвать раздражения и сухость кожи. «Мыло для бритья предназначено для создания защитного барьера между кожей и лезвием, что предотвращает появление ожогов и шишек», — пояснила Старнэм.

Помимо прочего, дерматолог предложила между процедурами прибегать к пилингу, который деликатно поможет очистить верхний слой кожи, раскрыв закупоренные фолликулы. Однако, если проблема все же осталась, то вросшие волосы можно аккуратно удалить стерильной иглой или пинцетом.

В июне 2022 года модный редактор раскрыла правильную технику бритья волос на различных участках тела. Журналистка Бет Джиллет составила список рекомендаций, которые позволяют удалить нежелательную растительность с кожи на долгий срок без негативных последствий. Она посоветовала применять для бритья коленей и лодыжек мужской станок, так как он более маневренный и острый в сравнении с женским инструментом.