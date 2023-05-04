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15:21, 4 мая 2023Россия

Путин появился в Кремле впервые после атаки дронов

Путин провел встречу в Кремле впервые после атаки дронов

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу впервые после атаки беспилотников. Об этом сообщает кремлевский пул агентства РИА Новости в своем Telegram-канале.

Глава государства прибыл на рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Стороны обсудили ситуацию в российской экономике, в том числе макроэкономические показатели, систему поддержки предпринимательства и инструменты поощрения крупных инвестиций.

«Когда мы встречаемся в таком формате, хотелось бы услышать от вас общие оценки состояния экономики и поддержки внутренного спроса», — обратился к Решетникову Путин.

Накануне, 3 мая, была совершена атака на Кремль с помощью дронов, российские военные и спецслужбы вывели БПЛА из строя. В Кремле назвали произошедшее спланированным терактом и покушением на президента России. МИД РФ пообещал принять ответные меры и обвинил в произошедшем украинскую сторону. Киев все обвинения отвергает.

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Варвара Кошечкина
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