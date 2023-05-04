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02:48, 4 мая 2023Россия

Названа опасность продления зерновой сделки для России

Военный политолог Иванников: продление зерновой сделки может быть опасно для ВМФ России

Фото: Pixabay

Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в беседе с Ura.ru назвал главную опасность продления зерновой сделки. По его словам, в этом случае есть большая вероятность того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат использовать гуманитарный коридор, совершая атаки на российский флот с помощью британских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Украинская сторона испытывает долготерпение Москвы на прочность, в том числе и по вопросам зерновой сделки. На мой взгляд, нужно эту ситуацию обсуждать на площадке организации ООН», — заявил он.

Эксперт считает, что в том случае, если перевозящие продовольствие транспортные суда будут подвергнуты опасности, необходимо прекращать дальнейшую реализацию договоренностей. Иванников отметил, что данная ситуация является опасной для ВМФ России, поскольку применяемые ВСУ западные дроны являются очень качественными и способны нанести серьезный ущерб.

Он выступил с предложением о продлении зерновой сделки только в том случае, если нарушение условий соглашения будет уголовно наказуемо и данный механизм будет нормально работать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, похоже, не заинтересована в продлении зерновой сделки. На пресс-конференции в Хельсинки украинский лидер заявил, что Киев сосредоточился на поиске партнеров для того, чтобы выполнить соглашения. При этом он подчеркнул, что не ищет заинтересованности Москвы.

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Марина Совина
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