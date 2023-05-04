Россиянам раскрыли опасность для здоровья одежды из секонд-хенда

Дерматолог Наталия Жовтан: купленная в секонд-хенде одежда может вызвать дерматит

Дерматолог Наталия Жовтан и терапевт Андрей Рябков раскрыли россиянам опасность для здоровья одежды из секонд-хенда. Комментарии экспертов публикуют «Известия».

По словам Жовтан, продающиеся в магазинах поношенные вещи при транспортировке и обработке проходят специальное протравливание для уничтожения насекомых. Однако используемые в данных целях химические вещества могут вызвать раздражение кожи, аллергический дерматит и представлять угрозу для людей с проблемами дыхательной системы.

В то же время бывшая в употреблении обувь может заразить покупателя грибковыми заболеваниями, заявила специалистка. В свою очередь, Рябков добавил, что данные изделия меняют свою форму под ногу предыдущего владельца, что впоследствии чревато заболеваниями суставов ног у нового хозяина.

В апреле дизайнер, основательница бренда одежды 2MIMOR Эльмира Ильясова раскрыла опасность длительного ношения корсетов. По словам эксперта, вред женскому здоровью может нанести любая утягивающая одежда. Однако что касается корсетов, то модели из некачественных материалов пережимают кожу, вызывают сыпь, раздражение, а также аллергические реакции.