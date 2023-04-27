Россиянкам раскрыли опасность длительного ношения корсетов

Российский дизайнер Эльмира Ильясова: длительное ношение корсетов вызывает сыпь

Дизайнер, основательница бренда одежды 2MIMOR Эльмира Ильясова раскрыла опасность длительного ношения корсетов. Соответствующий материал специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 27 апреля.

По словам Ильясовой, вред женскому здоровью может нанести любая утягивающая одежда. Однако что касается корсетов, то модели из некачественных материалов пережимают кожу, вызывают сыпь, раздражение, а также аллергические реакции. При этом эксперт отметила, что их долгая носка сдавливает внутренние органы.

В связи с этим Ильясова посоветовала всегда примерять данный предмет гардероба перед покупкой, чтобы понимать, для какой цели он будет предназначен. Если для коррекции фигуры, то самым лучшим вариантом станет бельевой корсет. «Например, для девушек с типом фигуры "яблоко" или "круг" подойдут поясные модели или с чашками. Обладательницам типа фигура "прямоугольник" и "треугольник" (груша) стоит присмотреться к корсетам, закрывающим грудь. А девушкам с телосложением "песочные часы" и "перевернутый треугольник" можно что-то выбрать из всех перечисленных вариантов», — рассказала собеседница издания.

В заключение дизайнер заявила, что корсет можно носить в любом возрасте, соблюдая несколько правил безопасной носки. Она порекомендовала не сильно его затягивать и не спать в нем. Кроме того, в подобной вещи нельзя ходить больше восьми часов, предупредила эксперт.

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