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13:59, 4 мая 2023Бывший СССР

Рогов назвал цель заявлений Киева о ЗАЭС

Рогов заявил, что Киев распространяет дезинформацию о ЗАЭС для атаки на станцию

Фото: РИА Новости

Киев распространяет дезинформацию про обстановку на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для обоснования атаки на нее или захвата. Такую цель заявлений назвал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его цитирует ТАСС.

«Атомная станция нами не используется как военный объект — это уже всеми доказано и подтверждено не один раз. "Энергоатом" сделал очередной вброс», — сказал он о заявлении украинской компании, согласно которому российские военные якобы установили на ЗАЭС взрывчатку.

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Кристина Есикова
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