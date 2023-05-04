Рогов назвал цель заявлений Киева о ЗАЭС

Рогов заявил, что Киев распространяет дезинформацию о ЗАЭС для атаки на станцию

Киев распространяет дезинформацию про обстановку на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для обоснования атаки на нее или захвата. Такую цель заявлений назвал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его цитирует ТАСС.

«Атомная станция нами не используется как военный объект — это уже всеми доказано и подтверждено не один раз. "Энергоатом" сделал очередной вброс», — сказал он о заявлении украинской компании, согласно которому российские военные якобы установили на ЗАЭС взрывчатку.