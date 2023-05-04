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14:09, 4 мая 2023Бывший СССР

Зеленский предложил создать международный трибунал против России

Президент Украины Зеленский предложил создать международный трибунал против России

Фото: Essi Lehto / Reuters

С инициативой создать международный трибунал против России в ходе своей речи в Международном уголовном суде в Гааге выступил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает ТАСС.

«Мы выступаем за создание такого трибунала (против России)», — сказал Зеленский. По его словам, в Киеве хотят добиться ответственности Москвы.

Ранее представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала бредом выступление Зеленского в Международном уголовном суде. Так она отреагировала на заявление глава Украины о намерении сделать эту войну последней в мире.

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Алевтина Запольская
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