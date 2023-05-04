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13:42, 4 мая 2023Бывший СССР

Захарова назвала бредом выступление Зеленского в МУС

Представитель МИД России Захарова назвала выступление Зеленского в МУС бредом

Фото: International Criminal Court / Reuters

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала бредом выступление президента Украины Владимира Зеленского в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге. Об этом политик написала в своем Telegram-канале.

«Наркоман бредит о ядерной бомбе», — так отреагировала Захарова на слова Зеленского о том, что Киев хочет «сделать эту войну последней в мире».

Президент Украины приехал в МУС в Гааге в рамках своего визита в Нидерланды. Он также намерен встретиться с королем короля Виллемом-Александром и посетить базу военно-воздушных сил Нидерландов.

3 мая Зеленский во время визита в Финляндию заявил о намерении государства войти в НАТО. «Вместе с вами [Финляндией и Швецией] НАТО будет состоять из 32 стран-участниц. Украина может и должна стать 33-м членом [альянса]», — считает политик.

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Алевтина Запольская
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