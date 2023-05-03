Зеленский заявил о долге Украины стать 33 членом НАТО

Президент Украины Зеленский заявил, что страна должна стать 33 членом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна стать 33 членом НАТО. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции в Хельсинки с главами правительств государств Северной Европы, передает ТАСС.

«Вместе с вами [Финляндией и Швецией] НАТО будет состоять из 32 стран-участниц. Украина может и должна стать 33-м членом [альянса]», — считает политик. Зеленский также поздравил народ Финляндии с присоединением к альянсу и выразил надежду, что Швеция завершит процесс вступления в НАТО как можно раньше.

Как утверждает президент, он понимает, что Украина не может стать членом организации, пока проходят боевые действия. При этом, по его словам, препятствий для политического решения о вступлении страны в альянс нет. «Украина уже де-факто является членом НАТО», — сказал Зеленский.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по альянсу согласны на вступление Украины в организацию. Кроме того, по итогам переговоров с украинским президентом, он отметил, что «полноправное место Украины — в евроатлантической семье», и в свое время она станет ее членом.