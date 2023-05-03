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19:08, 3 мая 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о долге Украины стать 33 членом НАТО

Президент Украины Зеленский заявил, что страна должна стать 33 членом НАТО

Фото: Janis Laizans / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна стать 33 членом НАТО. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции в Хельсинки с главами правительств государств Северной Европы, передает ТАСС.

«Вместе с вами [Финляндией и Швецией] НАТО будет состоять из 32 стран-участниц. Украина может и должна стать 33-м членом [альянса]», — считает политик. Зеленский также поздравил народ Финляндии с присоединением к альянсу и выразил надежду, что Швеция завершит процесс вступления в НАТО как можно раньше.

Как утверждает президент, он понимает, что Украина не может стать членом организации, пока проходят боевые действия. При этом, по его словам, препятствий для политического решения о вступлении страны в альянс нет. «Украина уже де-факто является членом НАТО», — сказал Зеленский.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по альянсу согласны на вступление Украины в организацию. Кроме того, по итогам переговоров с украинским президентом, он отметил, что «полноправное место Украины — в евроатлантической семье», и в свое время она станет ее членом.

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Кристина Есикова
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