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11:58, 4 мая 2023Бывший СССР

Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге

Президент Украины Зеленский приехал в Международный уголовный суд в Гааге

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в рамках своего визита в Нидерланды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).

По данным издания Obozrevatel, глава государства выступил в МУС с речью.

4 мая Зеленский прибыл в Нидерланды с рабочим визитом. Глава государства намерен встретиться с руководством МУС, а также с властями страны. Кроме того, у Зеленского запланирована аудиенция у короля Виллема-Александра и визит на базу военно-воздушных сил Нидерландов.

3 мая украинский лидер посетил Финляндию, где встретился с главой государства Саули Ниинисте, а также принял участие в саммите с премьер-министрами Швеции, Дании, Норвегии и Исландии.

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Алевтина Запольская
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