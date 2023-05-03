Зеленский приехал с официальным визитом в Финляндию

Президент Украины Зеленский приехал в Финляндию на встречу с главами стран Северной Европы

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с официальным визитом в Финляндию и встретился с главой страны Саули Ниинисте, передает Telegram-канал Klymenko Time.

Главы государств обсудят военную поддержку Украины, двусторонние отношения между странами и глобальную политическую обстановку, а также проведут совместную пресс-конференцию, сообщает сайт президента Финляндии.

Во второй половине дня Зеленский посетит саммит с лидерами стран Северной Европы, а именно премьер-министрами Швеции, Дании, Норвегии и Исландии. На встрече речь также пойдет о военном конфликте на территории Украины.