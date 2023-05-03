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13:48, 3 мая 2023Бывший СССР

Зеленский приехал с официальным визитом в Финляндию

Президент Украины Зеленский приехал в Финляндию на встречу с главами стран Северной Европы
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Janis Laizans / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с официальным визитом в Финляндию и встретился с главой страны Саули Ниинисте, передает Telegram-канал Klymenko Time.

Главы государств обсудят военную поддержку Украины, двусторонние отношения между странами и глобальную политическую обстановку, а также проведут совместную пресс-конференцию, сообщает сайт президента Финляндии.

Во второй половине дня Зеленский посетит саммит с лидерами стран Северной Европы, а именно премьер-министрами Швеции, Дании, Норвегии и Исландии. На встрече речь также пойдет о военном конфликте на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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