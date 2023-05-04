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11:12, 4 мая 2023Бывший СССР

Зеленский прибыл в Нидерланды

Президент Украины Зеленский прибыл в Нидерланды

Фото: Andrew Kravchenko / АР

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова сообщило агентство УНИАН.

По словам Никифорова, глава государства уже провел встречу с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп. На очереди у Зеленского визит в Международный уголовный суд (МУС) и встреча с его президентом Петром Хофмански и секретарем Освальдо Завала Агилером. Отмечается, что в программе есть обращение украинского лидера к голландцам и представителям международных судебных институций в Гааге.

Кроме того, как отметил пресс-секретарь Зеленского, у президента запланирована аудиенция у короля Виллема-Александра и визит на базу военно-воздушных сил Нидерландов.

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Алевтина Запольская
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