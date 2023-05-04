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09:25, 4 мая 2023Бывший СССР

Зеленский посетит Международный уголовный суд

Зеленский встретится с главами МИД и Минобороны Нидерландов, а также посетит МУС

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Финляндию приедет в Нидерланды, где встретится с главами МИД и Минобороны страны, а также посетит Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного нидерландского чиновника.

Ранее стало известно, что самолет Зеленского приземлился в голландском аэропорту Схипхол.

Ожидается, что 4 мая украинский президент встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой и министром обороны Кайсой Оллонгрен. Кроме того, как сообщают местные СМИ, у Зеленского запланировано выступление с речью «Нет мира без справедливости для Украины» в Гааге.

Также сообщается, что президент Украины намерен посетить Международный уголовный суд.

По данным Politico, к встрече Зеленского и Рютте в Гааге присоединится премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

3 мая Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию, где встретился с президентом страны Саули Ниинисте. Главы государств обсудили военную поддержку Украины, двусторонние отношения между странами и глобальную политическую обстановку.

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Алевтина Запольская
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