Зеленский посетит Международный уголовный суд
Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Финляндию приедет в Нидерланды, где встретится с главами МИД и Минобороны страны, а также посетит Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного нидерландского чиновника.
Ранее стало известно, что самолет Зеленского приземлился в голландском аэропорту Схипхол.
Ожидается, что 4 мая украинский президент встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой и министром обороны Кайсой Оллонгрен. Кроме того, как сообщают местные СМИ, у Зеленского запланировано выступление с речью «Нет мира без справедливости для Украины» в Гааге.
Также сообщается, что президент Украины намерен посетить Международный уголовный суд.
По данным Politico, к встрече Зеленского и Рютте в Гааге присоединится премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
3 мая Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию, где встретился с президентом страны Саули Ниинисте. Главы государств обсудили военную поддержку Украины, двусторонние отношения между странами и глобальную политическую обстановку.