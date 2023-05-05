В Северной Каролине решили запретить аборты после 12 недель

Республиканцы в Северной Каролине запретили аборты после 12 недель

Республиканская партия в законодательном собрании Северной Каролины приняла решение о запрете абортов до 12 недель, воспользовавшись супербольшинством. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Дебаты по принятию запрета в сенате продолжались пять часов, и он был одобрен 29 голосами против 20. Законопроект направлен губернатору штата от Демократической партии Рою Куперу, который назвал его «экстремальным» и сказал, что наложит на него вето.

При этом отмечается, что законодательный орган может преодолеть вето губернатора, если республиканцы смогут сохранить единство своей партии. В случае принятия законопроекта сократится доступ к абортам в штате, который является местом назначения для многих женщин в условиях ограничения процедуры аборта по всему югу.

Ранее американский президент Джо Байден раскритиковал решение суда в Техасе о запрете препарата для прерывания беременности. Политик подчеркнул, что миллионы женщин на протяжении более 22 лет приобретали этот препарат для безопасного и эффективного прерывания нежелательной беременности. Он уточнил, что данный медикамент используют в половине процедур аборта в стране. Принятый запрет американский лидер назвал еще одним наступлением на свободу выбора у женщин.

В результате решения суда женщины могут потерять доступ к медицинским препаратам даже в тех штатах, где аборт разрешен, указал Байден.