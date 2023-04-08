Байден осудил принятый в Техасе запрет на препарат для прерывания беременности

Байден раскритиковал техасский суд за запрет препарата для прерывания беременности

Американский президент Джо Байден раскритиковал решение суда в Техасе о запрете препарата для прерывания беременности. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что миллионы женщин на протяжении более чем 22 лет приобретали этот препарат для безопасного и эффективного прерывания нежелательной беременности. Он уточнил, что данный медикамент используют в половине процедур аборта в стране. Принятый запрет американский лидер назвал еще одним наступлением на свободу выбора у женщин.

В результате решения суда женщины могут потерять доступ к медицинским препаратам даже в тех штатах, где аборт разрешен, указал Байден. «Суд заменил своим решением позицию экспертного агентства-регулятора, которое утверждает лекарства. Если это постановление останется в силе, не станет ни одного лекарства, одобренного регулятором, которое было бы защищено от такого рода политических и идеологических нападок», — добавил он.

По словам президента, случившееся является большим шагом навстречу национальному запрету абортов, «который избранные республиканцы пообещали на законодательном уровне». Он также сообщил о намерении Минюста США обжаловать решение техасского суда.

В ноябре прошлого года американский лидер заявил, что наложит вето на любую попытку Конгресса ввести запрет на аборты на общенациональном уровне. При этом он подчеркнул свою готовность к компромиссам с республиканцами по многим другим вопросам.