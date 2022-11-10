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01:26, 10 ноября 2022Мир

Байден пообещал наложить вето на любую попытку запретить аборты

Байден пообещал наложить вето на любую попытку запретить аборты на общенациональном уровне
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Dominick Sokotoff / Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал наложить вето на любую попытку нового состава Конгресса ввести запрет на аборты на общенациональном уровне. Об этом он заявил в ходе специального обращения по итогам промежуточных выборов в Конгресс.

«Я наложу вето на любую попытку ввести запрет на аборты на общенациональном уровне. Однако я готов к компромиссам с Республиканской партии по многим другим вопросам. Я всегда делаю своим приоритетом потребности американского народа», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Байден в ходе беседы с журналистами в Белом доме заявил, что американцы разочарованы положением дел в стране. Политик отметил, что предыдущие несколько лет оказались тяжелыми. Байден также пообещал позитивный эффект от своих инициатив в ближайшие месяцы.

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Юлия Мискевич
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