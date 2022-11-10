Байден пообещал наложить вето на любую попытку запретить аборты на общенациональном уровне

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал наложить вето на любую попытку нового состава Конгресса ввести запрет на аборты на общенациональном уровне. Об этом он заявил в ходе специального обращения по итогам промежуточных выборов в Конгресс.

«Я наложу вето на любую попытку ввести запрет на аборты на общенациональном уровне. Однако я готов к компромиссам с Республиканской партии по многим другим вопросам. Я всегда делаю своим приоритетом потребности американского народа», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Байден в ходе беседы с журналистами в Белом доме заявил, что американцы разочарованы положением дел в стране. Политик отметил, что предыдущие несколько лет оказались тяжелыми. Байден также пообещал позитивный эффект от своих инициатив в ближайшие месяцы.