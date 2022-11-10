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01:15, 10 ноября 2022Мир

Байден заявил о разочарованных американцах

Президент США Байден заявил, что американцы разочарованы положением дел в стране
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден в ходе беседы с журналистами в Белом доме заявил, что американцы разочарованы положением дел в стране. Трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

Политик отметил, что предыдущие несколько лет оказались тяжелыми. «Избиратели четко высказались насчет обеспокоенности ростом цен, преступностью и вопросами общественной безопасности. Они дали ясно понять, что все еще разочарованы», — подчеркнул американский лидер.

Байден также пообещал позитивный эффект от своих инициатив в ближайшие месяцы. «Я понимаю, что тяжело увидеть эффект от тех мер, которые мы приняли, однако, на мой взгляд, мы поступили правильно», — сказал он.

Ранее нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман назвал рост цен на бензин ударом по Демократической партии США перед выборами. По его словам, когда несколько месяцев назад стоимость бензина достигла пяти долларов за галлон, рейтинги Демпартии существенно поднялись. Однако сейчас, когда цены на бензин вновь выросли, шансы демократов на победу снизились.

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Марина Совина
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