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12:49, 5 мая 2023Интернет и СМИ

В США раскрыли преимущество России перед Украиной

Newsweek: авиация является преимуществом России перед Украиной

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Обозреватель Брендан Коул из США раскрыл преимущество России перед Украиной. В колонке для американского журнала Newsweek он заявил, что главным козырем Москвы является авиация.

«Военно-воздушные силы страны (России — прим. «Ленты.ру») по-прежнему являются вторыми по величине в мире и включают примерно 900 истребителей и 120 бомбардировщиков, что является значительным преимуществом перед широко ожидаемым украинским контрнаступлением», — написал автор материала.

По словам гендиректора международной охранной компании Global Guardian Дейла Бакнера, Россия имеет большие резервы, превосходящие украинские в десять раз. «Таким образом, для украинцев существует реальный тактический риск на земле, если у них не будет надлежащей и многоуровневой противовоздушной обороны», — добавил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления Вооруженных сил страны. При этом он уточнил, что не способен гарантировать стопроцентную успешность, так как этого никто не знает.

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Олег Давыдов
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