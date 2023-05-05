Зеленского предупредили о последствиях провала контрнаступления ВСУ

The Conversation: провал контрнаступления ВСУ лишит Зеленского поддержки Запада

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) изменит настроения в США и других странах Запада, лишив президента Украины Владимира Зеленского поддержки. Об этом заявила обозреватель издания The Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера.

Она отметила, что обе партии в США достаточно твердо поддерживают Киев, однако допустила, что ситуация может измениться. Колумнист подчеркнула, что для украинских властей чрезвычайно важно, чтобы контрнаступление увенчалось успехом. «Если этого не произойдет, международная коалиция, которая поддерживала Украину оружием, обучением войск и помощью, вполне может склониться к варианту урегулирования конфликта путем переговоров», — предрекла она.

Кроме того, Лоренцо Рубьера выразила мнение, что если у Франции и Германии появится повод для колебаний в вопросе военных поставок ВСУ, Украине придется смириться со сложившимся статус-кво.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ. «Мы делаем максимум. Не только наши военные, но и общество, наши заводы, наши предприниматели — все думают, как усилить нашу армию ежедневно», — сказал он.