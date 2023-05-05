Силовые структуры
Россиянин попытался задушить мать-пенсионерку и попал под следствие
На Алтае 41-летний сын попытался задушить мать, выразившую недовольство его образом жизни
В Алтайском крае арестовали 41-летнего местного жителя за покушение на убийство 67-летней матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, вечером 2 мая фигурант выпивал с матерью дома в Камень-на-Оби. Они поссорились, так как родительница выражала недовольство образом жизни сына: он много пил и не работал. Это разозлило обвиняемого, он взял подушку и попытался задушить пенсионерку. Потерпевшая смогла обманом освободиться и убежать из дома.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на убийство. Расследование дела продолжается.
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