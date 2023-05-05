В московском кафе женщина ударила ножом в висок посетителя кафе

На юго-востоке Москвы женщина напала с ножом на посетителя кафе

На юго-востоке Москвы женщина напала с ножом на посетителя кафе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 3 мая в кафе на Самаркандском бульваре произошла драка между несколькими мужчинами и женщиной. Фигурантка схватила со стола нож и ударила им потерпевшего в голову. Отмечается, что жертву госпитализировали. Ему диагностировали черепно-мозговую травму.

Очевидцы заметили на виске раненного сильное кровотечение. В настоящий момент полицейские проводят проверки по факту произошедшего.

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