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17:26, 15 апреля 2023Силовые структуры

Водитель фургона набросился на пешехода с монтировкой и попал на видео

В Екатеринбурге водитель фургона подрался с пешеходом из-за сделанного замечания; видео

В Екатеринбурге водитель фургона набросился на пешехода с монтировкой из-за сделанного ему замечания по поводу езды по тротуару. Видео потасовки, снятое очевидцами, опубликовало издание E1.RU.

На кадрах видно, как двое мужчин дерутся.

Инцидент произошел на улице Чкалова. Фургон ехал по тротуару, пешеход сделал водителю замечание. Тот выскочил из машины и полез в драку.

Оба участника конфликта обратились в полицию с заявлением, правоохранители проводят проверку, сообщили в пресс-службе свердловского главка МВД.

Ранее в Воронеже водитель такси избил прохожего после того, как не смог поделить с ним дорогу во дворе. После таксист сел в автомобиль и уехал.

Любовь Ширижик
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