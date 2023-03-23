В российском городе таксист избил пешехода

В Воронеже таксист избил пешехода во дворе

В Воронеже водитель такси избил прохожего после того, как не смог поделить с ним дорогу во дворе. Видеозапись происшествия опубликовало местное сетевое издание «МОЕ! Online».

На кадрах с камеры наружного наблюдения видно, как автомобиль с наклейкой «Закажи поездку» движется по придомовой территории. Он отклоняется влево, чтобы объехать идущего навстречу пешехода. Проделав этот маневр, такси останавливается, водитель выходит из машины и вступает в разговор с пешеходом.

Мужчины ругаются, после чего водитель направляется к своему автомобилю. Неожиданно уже занесший одну ногу в салон таксист подбегает к пешеходу и несколько раз бьет его наотмашь. Затем он поднимает осевшего мужчину, бросает его головой вниз и пинает по голове. После этого таксист садится в машину и уезжает, оставив пешехода сидеть на асфальте.

Ранее в марте в Подмосковье таксист наехал на пешехода, после чего избил его и скрылся с места аварии. По словам пострадавшего молодого человека, мужчина вышел из машины и сильно ударил его в грудь.

С 1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий работать в такси гражданам с судимостью. В пояснительной записке законопроекту при его внесении в Госдуму было указано, что нововведения направлены на обеспечение сохранности жизни и здоровья пассажиров.