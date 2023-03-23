Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:32, 23 марта 2023Россия

В российском городе таксист избил пешехода

В Воронеже таксист избил пешехода во дворе

В Воронеже водитель такси избил прохожего после того, как не смог поделить с ним дорогу во дворе. Видеозапись происшествия опубликовало местное сетевое издание «МОЕ! Online».

На кадрах с камеры наружного наблюдения видно, как автомобиль с наклейкой «Закажи поездку» движется по придомовой территории. Он отклоняется влево, чтобы объехать идущего навстречу пешехода. Проделав этот маневр, такси останавливается, водитель выходит из машины и вступает в разговор с пешеходом.

Мужчины ругаются, после чего водитель направляется к своему автомобилю. Неожиданно уже занесший одну ногу в салон таксист подбегает к пешеходу и несколько раз бьет его наотмашь. Затем он поднимает осевшего мужчину, бросает его головой вниз и пинает по голове. После этого таксист садится в машину и уезжает, оставив пешехода сидеть на асфальте.

Ранее в марте в Подмосковье таксист наехал на пешехода, после чего избил его и скрылся с места аварии. По словам пострадавшего молодого человека, мужчина вышел из машины и сильно ударил его в грудь.

С 1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий работать в такси гражданам с судимостью. В пояснительной записке законопроекту при его внесении в Госдуму было указано, что нововведения направлены на обеспечение сохранности жизни и здоровья пассажиров.

Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Варламова признали иноагентом
Россиянину пригрозили депортацией за оголение ягодиц на священном вулкане
Еврокомиссии предложили подготовить пакет поддержки Молдавии
Москвичам показали «ожившую» на одной из станций БКЛ рыбу
Фанатов «Зенита» вывели со стадиона из-за потасовки на матче с «Фенербахче»
В Киеве назвали улицу в честь самоубийцы и любителя Тараса Шевченко
Новый директор ГМИИ имени Пушкина сравнила Сталина с Микки-Маусом
Россиянин застрелил троих приятелей и похитил пятилитровую банку со спиртом
В ДНР раскрыли обстановку в Марьинке
Казахстан начнет борьбу с российским параллельным импортом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.