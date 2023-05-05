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16:01, 5 мая 2023Мир

Российского посла вызвали в МИД Польши

Reuters: посол России в Варшаве Андреев вызван в МИД Польши, ему вручена нота протеста

Фото: Agencja Gazeta / Jakub Porzycki / Reuters

Посол России в Варшаве Сергей Андреев был вызван в МИД Польши. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Пятого мая в МИД был вызван посол [России в Варшаве] Сергей Андреев. Представителю Российской Федерации передана нота протеста по поводу заявления бывшего омбудсмена РФ Павла Астахова, призывающего к убийству посла Польской Республики», — говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины.

Сообщается, что польские представители вручили Андрееву ноту протеста из-за призывов российского экс-омбудсмена по правам детей Павла Астахова к убийству польского посла в Москве Кшиштофа Краевского, назвав это действием «в рамках международного права»

«Вот я ждал, найдут ли в Москва-реке плавающего посла Польши или нет», — отмечал Астахов в эфире телепрограммы Владимира Соловьева, вспоминая про инцидент, когда посла России Сергея Андреева облили красной краской в Варшаве во время памятных мероприятий в честь Дня Победы.

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Виктория Кондратьева
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