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14:15, 5 мая 2023Интернет и СМИ

В США назвали возможное следующее место противостояния России и Запада

Bloomberg: следующим местом противостояния России и Запада может стать Арктика

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Журналисты американского агентства Bloomberg назвали возможное следующее место противостояния России и Запада. По их мнению, этим местом может стать Арктика.

Отмечается, что Арктика до недавнего времени обладала статусом региона с низкой вероятностью конфликтов, но сейчас, по мнению авторов, все может измениться.

Журналисты допускают, что Россия, Канада, Дания и США попытаются завладеть правами над арктическими территориями, чтобы получить доступ к потенциально прибыльным месторождениям природных ресурсов. Утверждается, что на арктическом морском дне могут находиться большие запасы ископаемого топлива, металлов и важнейших минералов.

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Олег Давыдов
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