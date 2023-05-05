В США назвали возможное следующее место противостояния России и Запада

Bloomberg: следующим местом противостояния России и Запада может стать Арктика

Журналисты американского агентства Bloomberg назвали возможное следующее место противостояния России и Запада. По их мнению, этим местом может стать Арктика.

Отмечается, что Арктика до недавнего времени обладала статусом региона с низкой вероятностью конфликтов, но сейчас, по мнению авторов, все может измениться.

Журналисты допускают, что Россия, Канада, Дания и США попытаются завладеть правами над арктическими территориями, чтобы получить доступ к потенциально прибыльным месторождениям природных ресурсов. Утверждается, что на арктическом морском дне могут находиться большие запасы ископаемого топлива, металлов и важнейших минералов.