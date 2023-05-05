Оценено подорожание стоимости аренды жилья в приморских городах России

Посуточная аренда жилья среди курортов России сильнее всего подорожала на Балтийском море

Среди курортов России значительнее всего аренда посуточных квартир подорожала на Балтийском море. Динамику стоимости оценили эксперты рынка недвижимости, пишет «Коммерсант».

По словам директора агентства недвижимости «Эрвин» Ларисы Шуляк, аренда жилья в Калининградской области в 2023 году подорожала на 25-30 процентов относительно лета 2022 года. «На Балтийской косе есть особняки, которые можно снять за восемь тысяч рублей в сутки. За 15 тысяч рублей предлагаются варианты более просторного жилья», — рассказала она. Риелтор добавила, что в Зеленоградске квартиру у моря с двумя спальнями, в отличие от Сочи, можно снять по цене от пяти тысяч рублей в сутки.

В городе Сочи наблюдалось увеличение объема предложения жилья для посуточной аренды на 30 процентов, сообщают эксперты «Авито Недвижимости». Риелторы отметили, что арендные ставки в курортном городе выше, чем в среднем по другим курортам черноморского побережья из-за наличия функционирующего аэропорта. Генеральный директор консалтинговой компании Macon Илья Володько сообщил, что средняя стоимость посуточной аренды там показала рост на 10-12 процентов относительно предыдущего года, и после подорожания она бьет рекорды.

Так, цены на бронирование коттеджей элит-сегмента в Центральном или Адлерском районе Сочи стартуют от 250-300 тысяч рублей в сутки. «При этом в городе на расстоянии 4-5 километров от моря еще можно найти варианты жилья за 25-30 тыс. руб. и выше, но это предложение очень невысокого качества», — подчеркнул специалист. В других приморских городах Краснодарского края, Анапе и Геленджике, выбрать квартиру недалеко от пляжа можно за сумму от трех тысяч рублей, а снять дом с тремя спальнями — в среднем за 80 тысяч рублей в сутки.

Эксперты рынка недвижимости сакцентировали внимание на том, что ни собственники, ни гостиничные операторы в Сочи пока не согласны предоставлять скидки на проживание отдыхающим, однако предполагают, что к июлю высокие ставки могут скорректироваться. Кроме того, те, кто предоставляет объекты для проживания, готовы сбить около 20 процентов от цены, если в нем готовы остановиться на месяц или два.

Что касается Крыма, то там на фоне снижения спроса — во многом из-за закрытого аэропорта — цены на аренду пошли вниз. Основатель и гендиректор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов отметил, что по сравнению с прошлым летом размер ставок снизился на 12 процентов, тогда как объем предложений вырос на 15 процентов. Он добавил, что средняя стоимость аренды жилья в Ялте составляет 4,1 тысячи рублей в сутки, в Севастополе — 2,95 тысячи рублей, а в Симферополе — 2,2 тысячи рублей.

В апреле основательница «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова рассказала, что стоимость посуточных съемных квартир и домов в Краснодарском крае поднялась в среднем на 10-20 процентов год к году. При этом ближе к 1 мая она может увеличиться еще — до 25 процентов. Она добавила, что чем сложнее добраться до города, тем меньше рост цены.