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19:21, 5 мая 2023Силовые структуры

Защита режиссера Евгении Беркович решила обжаловать ее арест

Адвокат заявила о планах Беркович обжаловать арест по делу об оправдании терроризма

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Защита российского режиссера Евгении Беркович, обвиненной в оправдании терроризма, заявила о планах обжаловать ее арест. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам адвоката Ксении Карпинской, решение Замоскворецкого суда Москвы, взявшего режиссера под стражу, будут обжаловать.

Ранее сообщалось, что в отношении Беркович было возбуждено уголовное дело после спектакля «Финист — Ясный сокол». В основе сюжета постановки — история о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию. В ходе судебного заседания обвиняемая не признала свою вину.

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Владимир Седов
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