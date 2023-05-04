Беркович и Петрийчук заподозрили в оправдании терроризма
Следственный комитет задержал театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Собеседник агентства пояснил, что уголовное дело было возбуждено после постановки спектакля «Финист — Ясный сокол». Изначально Беркович и Петрийчук имели статус свидетелей, впоследствии следователи изменили их статус на подозреваемых и задержали.
В основе сюжета постановки — история о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию.
Ранее сообщалось, что лауреата премии «Золотая маска» 2022 года Светлану Петрийчук задержали в аэропорту Внуково. Также стало известно, что в квартире российской писательницы Нины Катерли в Санкт-Петербурге провели обыск из-за спектакля ее внучки Беркович, который был показан в Москве.