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22:31, 4 мая 2023Силовые структуры

Беркович и Петрийчук заподозрили в оправдании терроризма

Беркович и Петрийчук стали подозреваемыми по делу об оправдании терроризма

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Следственный комитет задержал театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства пояснил, что уголовное дело было возбуждено после постановки спектакля «Финист — Ясный сокол». Изначально Беркович и Петрийчук имели статус свидетелей, впоследствии следователи изменили их статус на подозреваемых и задержали.

В основе сюжета постановки — история о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию.

Ранее сообщалось, что лауреата премии «Золотая маска» 2022 года Светлану Петрийчук задержали в аэропорту Внуково. Также стало известно, что в квартире российской писательницы Нины Катерли в Санкт-Петербурге провели обыск из-за спектакля ее внучки Беркович, который был показан в Москве.

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Марина Совина
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