Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук оставили под стражей

В Москве суд оставил под стражей Евгению Беркович и Светлану Петрийчук

Начало событий в новости Беркович и Петрийчук заподозрили в оправдании терроризма

Московский городской суд оставил под стражей театрального режиссера Евгению Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) и драматурга Светлану Петрийчук (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда от 8 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук поступило во 2-й Западный окружной военный суд 24 апреля. Они обвиняются по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет»).

Женщин задержали 4 мая 2023 года после постановки спектакля «Финист Ясный Сокол». Изначально Беркович и Петрийчук имели статус свидетелей, впоследствии следователи изменили их статус на подозреваемых и задержали.

