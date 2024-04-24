Дело против режиссера Беркович и драматурга Петрийчук поступило в военный суд

Дело против Беркович и Петрийчук поступило во 2-й Западный окружной военный суд

Уголовное дело в отношении театрального режиссера Евгении Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) и драматурга Светланы Петрийчук (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) поступило во 2-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщает ТАСС.

Женщины обвиняются по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет») УК РФ.

Режиссера и драматурга задержали 4 мая 2023 года. Причиной стал их спектакль «Финист Ясный Сокол», рассказывающий о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Беркович и Петрийчук вину не признают.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы продлил арест Беркович и Петрийчук.

