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17:00, 5 мая 2023Среда обитания

Кристина Асмус пожаловалась на начало ремонта жилья

Актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала, что начинает ремонт жилья

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Актриса театра и кино Кристина Асмус пожаловалась, что начинает ремонт в новом жилье. Об этом она сообщила подписчикам в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Можете меня поздравить! Я. Начинаю. Ремонт. Посмотрите на этого счастливого человека, который знает, что ему предстоит. Из еды теперь максимум два кусочка колбаски», — пошутила Асмус.

Актриса также отметила, что будет экономить на всем, кроме идей. Она попросила присылать ей контакты хороших профильных специалистов и пожелала самой себе удачи.

В декабре 2022 года стало известно, что Асмус не владеет собственной недвижимостью. Поводом для разъяснений стал конфликт актрисы с бывшим мужем, юмористом Гариком Харламовым. Оказалось, что после развода бывшие супруги продолжили жить вместе с ребенком в одном доме.

Нина Ташевская
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