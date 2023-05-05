Кристина Асмус пожаловалась на начало ремонта жилья

Актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала, что начинает ремонт жилья

Актриса театра и кино Кристина Асмус пожаловалась, что начинает ремонт в новом жилье. Об этом она сообщила подписчикам в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Можете меня поздравить! Я. Начинаю. Ремонт. Посмотрите на этого счастливого человека, который знает, что ему предстоит. Из еды теперь максимум два кусочка колбаски», — пошутила Асмус.

Актриса также отметила, что будет экономить на всем, кроме идей. Она попросила присылать ей контакты хороших профильных специалистов и пожелала самой себе удачи.

В декабре 2022 года стало известно, что Асмус не владеет собственной недвижимостью. Поводом для разъяснений стал конфликт актрисы с бывшим мужем, юмористом Гариком Харламовым. Оказалось, что после развода бывшие супруги продолжили жить вместе с ребенком в одном доме.