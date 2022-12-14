У Кристины Асмус не оказалось собственного жилья

«Комсомольская правда»: у актрисы Кристины Асмус нет в собственности недвижимости

Актриса театра и кино Кристина Асмус не владеет собственной недвижимостью. К такому выводу пришло издание «Комсомольская правда».

Поводом для разъяснений стал конфликт актрисы с бывшим мужем, юмористом Гариком Харламовым. Оказалось, что после развода бывшие супруги продолжают жить вместе с ребенком в одном доме. Журналисты выяснили, что Асмус не принадлежит никакое жилье, а только автомобиль марки Porsche.

Ранее в конфликт также вмешалась мать Харламова, отметив, что тот приобрел жилье для дочери. Однако издание отметило, что по документам на ребенка не записан ни один объект.

Асмус и Харламов поссорились в начале декабря после того, как юморист во время съемок YouTube-шоу рассказал, как в прошлом ему стало плохо в собственном коттедже. Он пошутил, что после развода оставил актрисе «облеванный и обоссанный» дом. В ответ на это актриса отметила, что на самом деле не получала имущества от комика.