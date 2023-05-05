На Reddit рассказали о печальных последствиях секса с коллегами

На Reddit вспомнили, как потеряли работу и дружбу из-за секса с коллегами

Пользователи форума Reddit рассказали, какие печальные последствия для них имел секс с коллегами по работе. Эту тему они обсудили в разделе AskReddit.

Многие мужчины и женщины признались, что отношения на работе переросли в брак и долгий союз, однако немало и тех, кто вспомнил, как после секса с коллегами потеряли их дружбу.

Это был очень пьяный секс, и дружба после него закончилась. Нам было по 24 года, мы вместе работали в банке, были лучшими друзьями. А теперь уже много лет не разговариваем. sarruhgirl пользователь Reddit

Кроме того, отметили комментаторы, они считают неловкой необходимость профессионально общаться после секса.

Иногда встречались в течение года. Сейчас мы расстались, и неприятно видеть ее почти каждый день StellarSandDweller пользователь Reddit

Немало краткосрочных отношений с коллегами и начальниками заканчивались вызовом в отдел кадров и увольнением.

Она решила не разводиться с мужем, и обстановка на работе стала невыносимой. Она была моей начальницей justneedadvice87 пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit рассказали, как изменился секс после 30 лет по сравнению с сексом, который у них был после 20 лет. Многие мужчины и женщины признались, что после 30 лет стали чаще отказываться от секса в пользу сна и отдыха.